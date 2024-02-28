Сергей Горбачев назвал направления, где ВСУ способны к локальным наступлениям

Украина все еще сохраняет высокую боеготовность и способна к наступательным маневрам. Об этом заявил в беседе с URA.RU военный эксперт, капитан первого ранга запаса, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.

Украина будет продолжат наступать на юго-востоке, херсонском направлении и на Черном море, считает Горбачев. Противник в некоторых местах пытается перейти в наступление силами диверсионно-разведывательных групп.

«Появление уничтоженного нами Abrams говорит о том, что украинцы даже задействованием одной боевой машины пытаются прощупать нас. Это попытка найти какую-то слабину, чтобы в последующем нанести более серьезный удар», — отметил он.

По его словам, у Украины активно развиваются беспилотные системы, которые она может использовать против Крыма. «Украина, к сожалению, обладает на сегодняшний день довольно значительным парком беспилотных летательных, надводных, полупогружных и, вполне возможно, подводных аппаратов. Это и известные всем нам попытки атак на крымский мост, на порты, пункты базирования флотских сил, находящихся на полуострове. В том числе это относится и к Севастополю», — добавил Горбачев.

И заключил, что Запад будет поддерживать возможности ВСУ на Черном море.

Ольга Сурикова