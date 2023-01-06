Глава ДНР заявил, что «ни о каком перемирии и речь быть не может»

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что решение президента о перемирии на Рождество касается православных людей, а «руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными».

Кроме того, речь идет о прекращении «инициативного огня и наступательных действий». «Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения», — написал Пушилин.

Напомним, ЧВК «Вагнер» опубликовала видео с возвращением первой группы бывших заключенных, участвовавших в СВО на Украине.