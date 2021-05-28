Пробки в Севастополе 28 мая

На спуске Котовского сразу две аварии

Сегодня, 28 мая, в Севастополе пробки в Нахимовском и Ленинском районах. По состоянию на 8.40 нет традиционного затора на проспекте Октябрьской революции, небольшая пробка на улице Вакуленчука, быстро можно проехать по Камышовскому шоссе.

При этом утро не обошлось без пробок в районе улицы Хрусталева, на спуске Котовского, на Генерала Мельника, в районе Автовокзала, в центре на площади Ушакова, на улице Частника возле рынка «Чайка», на улице Шабалина.

Также пробка на выезде из Фиолента в сторону 5-го км.

Сразу два ДТП улице (спуске) Котовского, что усилило пробку на Николая Музыки и возможность быстро проехать к Автовокзалу.

Согласно данным Яндекс пробки, зафиксировано четыре ограничения видимости дороги:

улица Тараса Шевченко

улица Суворова