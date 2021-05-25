Пробки на дорогах в Севастополе 25 мая

Сегодня, 25 мая, в Севастополе вот уже второй день практически нет пробок на дорогах. По состоянию на 8.40 нет традиционного затора на проспекте Октябрьской революции и Вакуленчука, быстро можно проехать по Камышовскому шоссе.

При этом утро не обошлось без пробок в районе улицы Хрусталева, на спуске Котовского, на Генерала Мельника, в районе Автовокзала, в центре на площади Ушакова.

Также пробка на выезде из Фиолента в сторону 5-го км.

Согласно данным Яндекс пробки, зафиксировано четыре ограничения видимости дороги:

улица Тараса Шевченко

улица Суворова