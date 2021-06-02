Пробки в Севастополе 2 июня

Из Гагаринского района можно быстро добраться в центр

Сегодня, 2 июня на дорогах Севастополя практически нет пробок и аварий.

По состоянию на 8.40 нет традиционной пробки на проспекте Октябрьской революции, небольшая пробка на улице Руднева и Олега Кошевого и Льва Толстого.

Серьезные пробки наблюдаются только спуске Котовского, на Генерала Мельника, в районе Автовокзала, в центре на площади Ушакова и на 5км. Небольшой «тянучка» на улице Частника, возле рынка «Чайка» и на Пожарова.

Согласно данным Яндекс пробки, зафиксировано два ограничения видимости дороги:

улица Революции 1905 года