В Госдуме предложили ввести автоматическое получение статуса «Член семьи участника СВО» через портал «Госуслуги»

Предусмотреть возможность автоматического получения статуса «Член семьи участника СВО», а также создать раздел в личном кабинете – «Меры социальной поддержки члена семьи участника СВО, установленные на федеральном и региональном уровнях» на портале «Госуслуги» предложил глава ЛДПР Леонид Слуцкий

По мнению Слуцкого, это значительно облегчит для граждан получение положенных им мер государственной поддержки.

«Родные российских воинов, защищающих страну на полях специальной военной операции, сейчас особенно нуждаются в нашей помощи. Для них разработаны меры социальной поддержки, но очень важно обеспечить их доступность, удобство. Чтобы не нужно было куда-то далеко ехать, стоять в очередях, тратить много времени. Ведь среди членов семей участников СВО есть и молодые мамы с маленькими детьми, и пожилые родители, которым физически тяжело ходить по разным инстанциям, чтобы собрать документы и получить положенную помощь.

В России самые развитые электронные услуги, есть все возможности сделать их получение удобным, поэтому ЛДПР предлагает автоматизировать процедуру оформления статуса «Член семьи участника СВО» через портал «Госуслуги». На этом же портале необходимо сделать специальный раздел, в котором люди смогут видеть полный перечень всех предусмотренных для них мер поддержки от государства. Это существенно облегчит жизнь людей в непростое для них время!» – отметил он.

С ним солидарен вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев:

«Очень важно получать помощь от государства, льготы, социальную поддержку своевременно. Партия выступает за то, что облегчить жизнь людям, которые ждут своих сыновей, мужей, родных, которые сейчас находятся на передовой и рискуют жизнью. Инициатива ЛДПР, которую полностью поддерживает наше городское Севастопольское отделение ЛДПР, поможет многим людям получить положенные льготы быстро».

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба ЛДПР