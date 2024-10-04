Развязка на улице Вакуленчука готова почти на 90%

Сейчас идет укладка нового покрытия. В ближайшие дни установят 33 опоры, обустроят и смонтируют контактные сети для троллейбусов.
По словам подрядчика, самым сложным в этом объекте стал перенос коммуникаций — от труб водоснабжения до энергосетей.
Сейчас специалистам предстоит завершить обустройство дорожного полотна, включая разметку, дорожные знаки, освещение и тротуары, благоустройство.
После завершения работ изменится схема движения:
— поворот налево с улицы Вакуленчука на Фиолентовское шоссе будет осуществляться по сигналу светофора;
— для водителей, следующих с Фиолентовского шоссе в сторону проспекта Октябрьской революции, вместо левого поворота будет предусмотрено движение направо, разворот на отдельную полосу и дальнейшее перестроение в правый ряд для движения в направлении ПОР и улицы Степаняна;
— для водителей, движущихся со стороны проспекта Октябрьской Революции, будет добавлена отдельная правоповоротная полоса в направлении Столетовского проспекта.
Движение со стороны Фиолентовского шоссе откроется к середине октября. Полностью работы завершат к 1 ноября.
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