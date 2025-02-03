Экс-руководители севастопольского центра ГИМС получили условные сроки за превышение полномочий

В Севастополе вступили в законную силу приговоры в отношении бывших руководителей Центра госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по г. Севастополю. Следствие установило: летом 2023 года начальник центра решил оформить себе права на управление моторным судном и гидроциклом, но без экзамена. Вместо честной проверки он и его коллеги просто поставили нужные зачёты. Осенью провернули ту же схему для знакомого.

Начальник центра, его заместитель и начальник отдела контрольно-надзорной деятельности осуждены за превышение должностных полномочий, служебный подлог и организацию служебного подлога. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 3,5 до 4 лет условно. Кроме того, они не смогут занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение 2,5 – 3 лет. А общая сумма штрафов на троих составила 600 тыс. рублей.

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Евгения Павлова

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