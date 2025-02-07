Автоледи допустила опрокидывание своего авто на Камышовом шоссе

В Севастополе на Камышовом шоссе 6 февраля опрокинулся автомобиль.

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ДТП произошло накануне вечером, в 21:10, возле дома 19 Б на Камышовом шоссе. 49-летняя женщина- водитель Toyota Town, неправильно выбрала скорость движения, потеряла контроль над управлением, выехала на обочину, где врезалалась в фонарный столб. В дальнейшем продолжила движение и опрокинулась.

В результате ДТП никто не пострадал.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции Севастополя. Проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции мониторят дорожную ситуацию и нацелены на оказание помощи участникам дорожного движения.

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Ольга Сурикова