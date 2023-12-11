В Севастополе провели рейд по выявлению мигрантов-уклонистов

В Севастополе провели рейд по поиску уклонистов от срочной службы среди мигрантов. В нем приняли участие военные следователи Следкома по Черноморскому флоту и сотрудники военных комиссариатов при поддержке городского управления полиции и военной полиции МО РФ.

О результатах рейда сообщают в военном следственном управлении Следственного комитета России по Черноморскому флоту.

В ходе проверки соблюдения требований законодательства по воинскому учету среди граждан, получивших гражданство России, выявили 12 человек, которые своевременно не встали на воинский учет. Всем им были вручены повестки.

Также были проведены профилактические мероприятия по предупреждению миграционной преступности.