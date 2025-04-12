Сегодня в городе прошел первый тур прослушиваний для поступления в легендарную театральную школу Олега Табакова

Учащиеся 9-10 классов и первокурсники колледжей выступили перед приемной комиссией, демонстрируя свои таланты в чтении прозы, декламации стихов, исполнении басен, танцевальных номерах и вокальном искусстве.
В состав приёмной комиссии вошли педагоги Школы по мастерству актёра, действующие артисты Театра Олега Табакова: Народный артист РФ Сергей Угрюмов, Заслуженный артист РФ Виталий Егоров, Алёна Лаптева, Артур Касимов, Севастьян Смышников.
Завтра, во втором туре, участников будет оценивать сам художественный руководитель школы – Владимир Машков.
«Театральная школа Олега Табакова единственная в России реализует интегрированную программу. Наши выпускники получают высшее образование при поступлении после 9 или 10 класса. Мы сами ездим по разным регионам России и отсматриваем талантливых абитуриентов со всей страны. Региональный тур – это один из этапов поступления. После прослушиваний в регионах приёмная комиссия проводит финальный конкурс в Москве –это вступительный экзамен. По их итогам решается, кто будет бесплатно обучаться у ведущих артистов России и жить в центре Москвы», – поделилась директор школы Марина Самусева.
Фото: пресс-служба Театральной школы Олега Табакова