Севастополь простился с еще одним участником СВО

Сегодня простились с гвардии рядовым Даниилом Андреевичем Топоровым.

Даниил родился в Херсоне, но детство провел в Севастополе. В 2016 году окончил школу №4 и работал на предприятиях в Севастополе и Крыму.

В 2024 году он подписал контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону специальной военной операции в морскую пехоту. Благодаря отличной физподготовке и инициативе, Даниил быстро освоил свою специальность и проявил себя как смелый и умелый воин, заслужив уважение сослуживцев и командования. Он был назначен заместителем командира взвода и выполнял сложные задачи.

Даниил скончался в госпитале от ран, полученных в бою в Курской области.

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Кристина Ветер