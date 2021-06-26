В Балаклаве благодаря пьяному водителю прошла «пенная вечеринка»

Пьяное вождение чуть не закончилось печальными последствиями

Вчера вечером бригаде МЧС на въезде в Балаклаву пришлось тушить перевернувшуюся иномарку. Видео тушения выложено в сообществе «Автопартнер Крым Севастополь ДТП» в социальной сети «ВКонтакте».

Подписчики сообщества сообщают, что пострадало в аварии пять человек.

«Парни симферопольские в 22 часа примерно остановка золотая балка, мы с соседями выскочили тушить машину и вытаскивать парней . Все живы но двое хорошо разбились поломанные все», — прокомментировала видео Марина Иванова.

«Ещё и светомузыка была 3 скорые, пожарные, МЧС, 2 или 3 гаи, полиция. Неплохо погудели парни, главное чтоб все выжили», — отметила Татьяна Кучма.

Видео: Автопартнер Крым Севастополь ДТП

Дмитрий Островский