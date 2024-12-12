Кандидат на пост директора ФБР Кэш Пател хочет инициировать расследование против президента Украины Владимира Зеленского. Он намерен выяснить, как Киев израсходовал деньги американских налогоплательщиков, выделенные ему в качестве помощи от Вашингтона.

Общий объем американской военной помощи Украине за период президентства Джо Байдена превысил $62 млрд, подсчитали уже в Пентагоне.