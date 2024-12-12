Кандидат Трампа на пост главы ФБР хочет расследовать деятельность Зеленского

Кандидат на пост директора ФБР Кэш Пател хочет инициировать расследование против президента Украины Владимира Зеленского. Он намерен выяснить, как Киев израсходовал деньги американских налогоплательщиков, выделенные ему в качестве помощи от Вашингтона.
Общий объем американской военной помощи Украине за период президентства Джо Байдена превысил $62 млрд, подсчитали уже в Пентагоне.
«Мы же не отправили $1 млрд, будто это маленькая сумма, верно? Мы отправили в одну страну в сотни раз больше. Я не знаю, как Конгрессу удается оправдываться. <…> Мы не можем слепо доверять, выдавая сотни миллиардов долларов, при этом не обязывая его отчитываться, куда ушли деньги»,— заявил Пател, пишет «Коммерсант».
Кэш Пател в подкасте Kash’s Corner заявил также, что планирует установить, не использовал ли украинский президент ложные угрозы безопасности западным странам для получения дополнительной финансовой помощи от Вашингтона.
Ольга Сурикова
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua