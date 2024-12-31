Поздравление заместителя председателя Законодательного Собрания Севастополя Ильи Журавлева

Дорогие севастопольцы!

С наступающим Новым годом!

Новый год — это время надежд и мечтаний, время, когда мы подводим итоги и строим планы на будущее. Пусть каждый из вас в новом году найдет вдохновение для свершений, а ваши дома наполнятся теплом, радостью и счастьем.

Да, моменты были разные. И в условиях спецоперации многие переживали сложные времена. От всей души желаю, чтобы 2025 год принес нам долгожданную победу, чтобы мужья, братья, родные и близкие вернулись домой к своим любимым людям.

В следующем году мы продолжим работать вместе, чтобы сделать наш город еще более комфортным и процветающим.

Пусть 2025 год принесет здоровье, удачу и благополучие вам и вашим близким. Пусть сбудутся все ваши мечты и желания!

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер