Где в Севастополе не будет света 26 и 27 октября

На выходных запланировано отключение электроэнергии в некоторых районах Севастополя. «Севкор» сообщает, где именно не будет света.

Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

26 октября

с 09:00 до 12:00

ул. Тараса Шевченко, 12.



с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

СНТ «Сапун-Гора», 318-А, 184, 352, 352, 366, 504,510, 59, 315, 335, 365, 451, 461, 489, 522;

ул. Летчицы Литвиновой, 50,5,11,21,55;

пер. Берманский, 12,18;

ул. 51-й Армии, 11;

ул. Летчицы Себровой, 30-А,38-Б,26-28 (чет),21-23(нечет);

ул. Полковника Закуренкова, 11,43;

ул. Летчицы Бершанской, 64,65;

ул. Тамары Смоленской, 48.



27 октября

с 09:00 до 12:00

ул. Коммунистическая, 38-А,15-А,17-51(нечет);

ул. Сафронова, 20-1/2,6-38(чет),33-А,13-15(нечет),23-59(нечет);

ул. Симферопольская, 2,15;

ул. Харьковская, 9;

ул. Адмирала Азарова, 46.



пр-т. Генерала Острякова, 69-А,69,71-Б,71-А,73,75,87/1,91,97;

ул. Маршала Геловани, 4.



с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

с. Полюшко

ул. Владимира Кривопалова, 21-23(чет),60,20;

ул. Ивана Вахрушева, 17,49;

ул. Александра Лавриненко, 19.



с. Осипенко

ул. Ветеранов, 24,30,38-42(чет),222,53-А,23-Б,23-Д,63-А,41-А,23-В;

ул. Массандровская, 8-10(чет);

Качинское шоссе, 32-А/262, 32-А/294, 32-А/149,3234/33, 34/59, 34/27, 34/113, 34/10;

СНТ «Полюшко», 32/149,178-А,58,154,164,178-18,159,181,204,225,289-293(нечет). СНТ «Меркурий», 34/99, 68-А, 34/26, 34/92, 34/108, 27-А, 13-15(нечет), 21-31(нечет), 35.



с. Орловка

ул. Клубная, 2,10,13-А,1-27(нечет);

ул. Приморская, 52-А,22-52(чет),62,78,47-А,45-Б,49-Б,49;

ул. Дорожная, 26,25-А,19-25(нечет).

Для устранения дефекта оборудования и предотвращения аварийной ситуации