Где в Севастополе не будет света 26 и 27 октября

Политика
25-10-2024

На выходных запланировано отключение электроэнергии в некоторых районах Севастополя. «Севкор» сообщает, где именно не будет света. 

Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

26 октября

с 09:00 до 12:00
ул. Тараса Шевченко, 12.
 

с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа
СНТ «Сапун-Гора», 318-А, 184, 352, 352, 366, 504,510, 59, 315, 335, 365, 451, 461, 489, 522;
ул. Летчицы Литвиновой, 50,5,11,21,55;
пер. Берманский, 12,18;
ул. 51-й Армии, 11;
ул. Летчицы Себровой, 30-А,38-Б,26-28    (чет),21-23(нечет);
ул. Полковника Закуренкова, 11,43;
ул. Летчицы Бершанской, 64,65;
ул. Тамары Смоленской, 48.
 
▶️27 октября

🛎с 09:00 до 12:00
ул. Коммунистическая, 38-А,15-А,17-51(нечет);
ул. Сафронова, 20-1/2,6-38(чет),33-А,13-15(нечет),23-59(нечет);
ул. Симферопольская, 2,15;
ул. Харьковская, 9;
ул. Адмирала Азарова, 46.
 
пр-т. Генерала Острякова, 69-А,69,71-Б,71-А,73,75,87/1,91,97;
ул. Маршала Геловани, 4.
 
🛎с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа
⚡️

с. Полюшко
ул. Владимира Кривопалова, 21-23(чет),60,20;
ул. Ивана Вахрушева, 17,49;
ул. Александра Лавриненко, 19.
 

⚡️с. Осипенко
ул. Ветеранов, 24,30,38-42(чет),222,53-А,23-Б,23-Д,63-А,41-А,23-В;
ул. Массандровская, 8-10(чет);
Качинское шоссе, 32-А/262, 32-А/294, 32-А/149,3234/33, 34/59, 34/27, 34/113, 34/10;
СНТ «Полюшко», 32/149,178-А,58,154,164,178-18,159,181,204,225,289-293(нечет).

СНТ «Меркурий»,  34/99, 68-А, 34/26, 34/92, 34/108, 27-А, 13-15(нечет), 21-31(нечет), 35.
 

⚡️с. Орловка
ул. Клубная, 2,10,13-А,1-27(нечет);
ул. Приморская, 52-А,22-52(чет),62,78,47-А,45-Б,49-Б,49;
ул. Дорожная, 26,25-А,19-25(нечет).
 
Для устранения дефекта оборудования и предотвращения аварийной ситуации
 
26 октября с 09:00 до 18:00 будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Фиолентовское шоссе, 8/1, 50/18, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/14, 50/18, 50/19, 50/20, 50/22, 50/26, 50/16, 50/31/16, 50/13, 50/18, 50/4, 50/3, 50/28/30, 8/1-а, 50/30, 8/1/2, 30-а/б/в/г, 50/27/29/31, 20/22, 20;
ул. Комбрига Потапова, 30-в, 32-а, 34, 26-г/2, 30-г, 26-в, 37, 84-а/1, 43-а/б/в,  39-а, 28, 32, 39, 30-г, 26, 32, 34, 40, 43-а, 37-а, 41-а/б/в;
ул. Готская, 84-в/1, 72-г, 28-52(чёт), 56-98(чёт), 84-2, 84-г, 90, 98-а, 102-108(чёт), 114, 29-55(нечёт), 84-б/1/2/3/4, 132, 136, кад. 2256;
ул. Камышовое шоссе, 40-а;
ул. Молодых Строителей, 50-б, 50-а, 8, 41-53(нечёт);
ул. Александра Маринеско, 5-б;
Монастырское шоссе, 59/12.

 