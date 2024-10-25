Где в Севастополе не будет света 26 и 27 октября

На выходных запланировано отключение электроэнергии в некоторых районах Севастополя. «Севкор» сообщает, где именно не будет света.
Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:
26 октября
с 09:00 до 12:00
ул. Тараса Шевченко, 12.
СНТ «Сапун-Гора», 318-А, 184, 352, 352, 366, 504,510, 59, 315, 335, 365, 451, 461, 489, 522;
ул. Летчицы Литвиновой, 50,5,11,21,55;
пер. Берманский, 12,18;
ул. 51-й Армии, 11;
ул. Летчицы Себровой, 30-А,38-Б,26-28 (чет),21-23(нечет);
ул. Полковника Закуренкова, 11,43;
ул. Летчицы Бершанской, 64,65;
ул. Тамары Смоленской, 48.
с. Полюшко
ул. Владимира Кривопалова, 21-23(чет),60,20;
ул. Ивана Вахрушева, 17,49;
ул. Александра Лавриненко, 19.
ул. Фиолентовское шоссе, 8/1, 50/18, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/14, 50/18, 50/19, 50/20, 50/22, 50/26, 50/16, 50/31/16, 50/13, 50/18, 50/4, 50/3, 50/28/30, 8/1-а, 50/30, 8/1/2, 30-а/б/в/г, 50/27/29/31, 20/22, 20;
ул. Комбрига Потапова, 30-в, 32-а, 34, 26-г/2, 30-г, 26-в, 37, 84-а/1, 43-а/б/в, 39-а, 28, 32, 39, 30-г, 26, 32, 34, 40, 43-а, 37-а, 41-а/б/в;
ул. Готская, 84-в/1, 72-г, 28-52(чёт), 56-98(чёт), 84-2, 84-г, 90, 98-а, 102-108(чёт), 114, 29-55(нечёт), 84-б/1/2/3/4, 132, 136, кад. 2256;
ул. Камышовое шоссе, 40-а;
ул. Молодых Строителей, 50-б, 50-а, 8, 41-53(нечёт);
ул. Александра Маринеско, 5-б;
Монастырское шоссе, 59/12.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Кристина Ветер