Ошибка в Windows стала причиной глобального сбоя компьютеров по всему миру

Причиной стала ошибки в операционной системе Windows, известной как синий «экран смерти». В Microsoft заявили, что предпринимают действия по устранению неполадок.

Что же произошло? Одним из основных продуктов компании является CrowdStrike Falcon, который в режиме реального времени обеспечивает сверхточное обнаружение и автоматическую защиту от возможных угроз кибербезопасности. Falcon используют крупные корпорации и государственные подрядчики. По сути, это антивирус, но обычно для корпоративных систем, а не для домашних ПК. Сегодня CrowdStrike начали обновление своего продукта, что, вероятно, и вызвало сбой.

Решить проблему можно, переведя компьютеры в безопасный режим и удалив определенные компоненты программного обеспечения. Но сделать это надо вручную, что представляет проблему для крупных компаний с парком в десятки тысяч компьютеров.

России это проблема не коснулось, так как Microsoft отключила большинство российских компаний от Azure еще год назад в рамках санкций. В Роскомнадзоре заявили, что не получали жалоб от компаний. В Росавиации сообщили о штатной работе авиакомпаний и аэропортов, в «Росатоме» заявили об отсутствии сбоев на атомных электростанциях благодаря работе импортозамещенного оборудования.

Что произошло в мире?

В Аляске жители не могут позвонить в службы спасения из-за локального сбоя связи.

Из-за глобального сбоя сотрудники авиакомпаний вручную заполняют посадочные талоны.

В Великобритании британский телеканал Sky News не смог вести телетрансляцию.

В США сбой в работе облачной платформы Microsoft Azure привел к отмене и задержкам рейсов американских авиакомпаний, таких как United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines. В американском штате Аляска сообщили об отключении телефона экстренной службы 911.

В Австралии пострадали операторы связи, банки и авиакомпании.

В Турции Turkish Airlines предупредила о глобальном сбое, из-за которого возникли проблемы с бронированием билетов и регистрацией.

В Ирландии Ryanair также сообщила о возможных сбоях.

В Германии международный аэропорт Берлин — Бранденбург приостановил работу из-за технических проблем.

В Шотландии аэропорт Эдинбурга предупредил пассажиров о возможном увеличении времени ожидания из-за сбоя в IT-системе.

В Испании возможны задержки рейсов из-за инцидента в компьютерной системе.

В Великобритании крупнейший ж/д оператор Govia Thameslink Railway сообщил о сбоях, возможны отмены поездов.

Анна Левина