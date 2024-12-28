Эксперты говорят об опасности употребления морепродуктов из зоны ЧП на Кубани

Это касается рыбы, мидий и устриц. Но со временем риски будут сходить на нет. Об этом ТАСС заявила руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Александра Андреева.

Руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ сообщила, что морепродукты, добытые в зоне загрязнения мазутом Черного моря из-за ЧП с танкерами у Керченского пролива, нельзя будет употреблять в течение нескольких лет.

«Известно, что в районе Анапы располагается несколько марикультурных хозяйств. Если фермы окажутся в зоне загрязнения нефтепродуктами, то ущерб будет колоссальным — мидии и устрицы находятся в толще воды, и даже если они выживут, то в них будут накапливаться опасные вещества, а значит, употреблять их в пищу, естественно, будет нельзя», — сказала Андреева.

По его словам, рыба будет пригодна к потреблению быстрее, а вот в организме моллюсков такие вещества сохраняются до конца жизни

Андреева пояснила, что по данным ученых, в донных осадках нефтепродукты утилизируются в течение двух лет — основном их разрушают микроорганизмы. Двухстворчатые моллюски также изымают и поглощают загрязнения из окружающей среды.

Напомним, в Керчи два танкера с мазутом потерпели крушение в шторм.

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Ольга Сурикова