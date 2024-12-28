Эксперты говорят об опасности употребления морепродуктов из зоны ЧП на Кубани

Руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ сообщила, что морепродукты, добытые в зоне загрязнения мазутом Черного моря из-за ЧП с танкерами у Керченского пролива, нельзя будет употреблять в течение нескольких лет.
Это касается рыбы, мидий и устриц. Но со временем риски будут сходить на нет. Об этом ТАСС заявила руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Александра Андреева.
«Известно, что в районе Анапы располагается несколько марикультурных хозяйств. Если фермы окажутся в зоне загрязнения нефтепродуктами, то ущерб будет колоссальным — мидии и устрицы находятся в толще воды, и даже если они выживут, то в них будут накапливаться опасные вещества, а значит, употреблять их в пищу, естественно, будет нельзя», — сказала Андреева.
По его словам, рыба будет пригодна к потреблению быстрее, а вот в организме моллюсков такие вещества сохраняются до конца жизни
Андреева пояснила, что по данным ученых, в донных осадках нефтепродукты утилизируются в течение двух лет — основном их разрушают микроорганизмы. Двухстворчатые моллюски также изымают и поглощают загрязнения из окружающей среды.
Напомним, в Керчи два танкера с мазутом потерпели крушение в шторм.
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Ольга Сурикова