28 октября «Севмобайл» прекратит свою работу

Роскомнадзор аннулировал лицензии на оказание услуг связи компании «Севмобайл» за неоднократные нарушения законодательства.

Теперь услуги мобильной связи абонентам будет оказывать оператор «Севтелеком», но для этого необходимо будет подписать договор с новым сотовым оператором.

Для заключения договора физическим лицам с 17 октября нужно обратиться в любой офис МФЦ с паспортом, юридическим — в офис «Севтелеком».

«По поручению правительства города Севастополь компания «Севтелеком» разработала план мероприятий по продолжению обслуживания абонентов «Севмобайла» на сети АО «Севтелеком». При этом сохранится номер и большинство тех тарифов, по которым абоненты раньше получали услуги, — рассказал Олег Полосов, директор по развитию бизнеса в массовом сегменте.

Если на счету останутся деньги, оператор предоставит бонусные пакеты.

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Анна Левина