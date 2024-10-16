28 октября «Севмобайл» прекратит свою работу

Город Крым
16-10-2024
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Роскомнадзор аннулировал лицензии на оказание услуг связи компании «Севмобайл» за неоднократные нарушения законодательства.

Теперь услуги мобильной связи абонентам будет оказывать оператор «Севтелеком», но для этого необходимо будет подписать договор с новым сотовым оператором.

Для заключения договора физическим лицам с 17 октября нужно обратиться в любой офис МФЦ с паспортом, юридическим — в офис «Севтелеком».

«По поручению правительства города Севастополь компания «Севтелеком» разработала план мероприятий по продолжению обслуживания абонентов «Севмобайла» на сети АО «Севтелеком». При этом сохранится номер и большинство тех тарифов, по которым абоненты раньше получали услуги, — рассказал Олег Полосов, директор по развитию бизнеса в массовом сегменте.

Если на счету останутся деньги, оператор предоставит бонусные пакеты.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Анна Левина

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