Двое мужчин ввезли в Севастополе свиней из зоны карантина по африканской чуме

Суд в Севастополе обязал двух мужчин компенсировать стоимость утилизации поголовья свиней, которое они привезли в город из зоны карантина по африканской чуме свиней.

Как сообщает пресс-служба прокуратура Севастополя, в марте 2024 года два жителя региона, где распространялся вирус африканской чумы свиней, ввезли в город 57 свиней без ветеринарно-сопроводительных и соответствующих документов.

Они разместили животных в Андреевском муниципальном округе на чужом земельном участке без разрешения его собственника в неприспособленных помещениях.

Чтобы не допустить распространения заболевания в Севастополе, городской ветеринарный центр был вынужден самостоятельно изъять и утилизировать поголовье. На это потрачено свыше 400 тыс. рублей.

В ведомстве подчеркивается, что африканская чума свиней – особо опасное высококонтагиозное заболевание сельскохозяйственных животных, которое быстро распространяется и ведет к гибели поголовья.

Природоохранная прокуратура через суд добилась взыскания израсходованной суммы с граждан, которые и ввезли животных.

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Ольга Сурикова