Часть улиц Севастополя, а также СНТ останутся сегодня без света

В Севастополе для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:



с 09:00 до 16:00

ул. Синопская, 4-24(чет),3-А,1-25(нечет).



в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

СНТ «Декоративное», 2-8(чет),20,44,226,1054-1056(нечет),1,9,13,33,39,425;

СНТ «Специалист», 4,1160,1161;

СНТ «Кипарис», 42,226,7-А;

СНТ «Ветерок», 8.



ул. Генерала Жидилова, 1-А;

ул. Мореходная, 53-61(нечет),15;

СНТ «Горный», 353.

Плановые ремонтные работы

с 08:00 до 16:00

ул. Маршала Блюхера 4,7,10,12;

ул. Правды 4,5,13,15;

ул. Пролетарская 11,17,18,20,24.

ул. Адм. Юмашева 26-А, 26-В/1, 26-В.

с 08:00 до 17:00

Кадыковка (ООО «Доломит»).

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города