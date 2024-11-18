Часть улиц Севастополя, а также СНТ останутся сегодня без света

В Севастополе для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:
с 09:00 до 16:00
ул. Синопская, 4-24(чет),3-А,1-25(нечет).
в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа
СНТ «Декоративное», 2-8(чет),20,44,226,1054-1056(нечет),1,9,13,33,39,425;
СНТ «Специалист», 4,1160,1161;
СНТ «Кипарис», 42,226,7-А;
СНТ «Ветерок», 8.
ул. Генерала Жидилова, 1-А;
ул. Мореходная, 53-61(нечет),15;
СНТ «Горный», 353.
Плановые ремонтные работы
с 08:00 до 16:00
ул. Маршала Блюхера 4,7,10,12;
ул. Правды 4,5,13,15;
ул. Пролетарская 11,17,18,20,24.
ул. Адм. Юмашева 26-А, 26-В/1, 26-В.
с 08:00 до 17:00
Кадыковка (ООО «Доломит»).
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