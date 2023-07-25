Арх-совет Севастополя одобрил проект отельного комплекса на Северной стороне

Проектная документация отельного комплекса на Северной стороне был одобрен большинством голосов членов архитектурно-художественного совета.

Почти на 10-ти гектарах построят десять 16-этажных зданий, двухуровневые подземные парковки, 10-этажное здание отеля с конференц-залом на 160 номеров, здания коммерческого использования, котельную, трансформаторную подстанцию, детские и общественных площадки.

Девелоперы обещают благоустроить и содержать пляж, который будет открытым для всех. Открытой также будет территория комплекса.

Как сообщил представитель проектировщиков объекта, инвестор планирует построить многофункциональный комплекс мирового уровня, социальные объекты, включая реабилитационный центр для детей, а также благоустроить пляж и сделать единую линию променада с сохранением доступности для всех желающих. Важной составляющей проекта станет также создание парковых, спортивных зон и детских площадок.

Напомним, о создании туристического кластера на Северной стороне заговорили еще в 2020 году.