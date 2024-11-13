График движения пассажирских катеров в Севастополе изменили

С 12 ноября в силу вступил новый график движения пассажирских катеров, которые курсируют из центра на Северную сторону и обратно.

«Севкор» публикует обновленный график. Ознакомьтесь, чтобы планировать свое передвижение и не опаздывать на важные мероприятия и работу.

Напомним, ранее мы писали, что в начале ноября севастопольцы испытывали большое неудобство. Из города было крайне сложно добраться на Северную сторону из-за того, что шторм сдвинул плавучий причал на Радиогорке. Это затруднило швартовку катеров и проход пассажиров.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер