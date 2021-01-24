В Севастополе пассажиры подрались за такси до потери сознания

Дело было ночью

В Севастополе полиция задержала мужчину за избиение незнакомца. Причиной конфликта стало желание быстрее уехать на такси, передает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

В подробностях дела пресс-служба сообщает, что 26-летний севастополец по телефону вызвал такси, но, когда автомобиль прибыл, появился незнакомец, пожелавший уехать на нем первым.

Между мужчинами завязалась драка, и неизвестный ударил в голову оппонента и скрылся. От полученной травмы потерпевший потерял сознание, а когда пришёл в себя, то обратился в медицинское учреждение и в полицию.

Участковые Ленинского района установили и задержали подозреваемого.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему грозит лишение свободы на срок до четырёх месяцев.

Напомним, в Севастополе на водителя троллейбуса напал нетрезвый мужчина. Водитель вызвал Росгвардию.

Ольга Сурикова