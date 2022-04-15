Для поездов в Крым увеличили число вагонов

Спрос возрос

Компания «Гранд Сервис Экспресс», которая занимается ж/д перевозками в Крым, увеличила число вагонов на поезда до конца лета, сообщает пресс-служба компании.

Количество составов увеличивается с середины апреля на два – четыре вагона на маршрутах Петербург – Севастополь, Москва – Севастополь, Москва – Евпатория, Пермь – Симферополь и Омск – Симферополь.

«Увеличенные составы будут курсировать на майские праздники и далее до конца лета», – сказано в информационном сообщении компании.

Также продлено до 15 мая курсирование дополнительного поезда «Таврия» сообщением Москва – Симферополь. И на апрель-май дополнительно поступило в продажу 18000 мест (без учета продажи билетов на дополнительный поезд Москва – Симферополь в мае).

«На начало мая по сравнению с прошлым годом продано на 50% больше билетов. Всего на майские праздники «Гранд Сервис Экспресс» предложил 60000 мест, из которых 30% сейчас свободны», – уточнили в пресс-службе.

Напомним, уже неоднократно анонсировалось, что РЖД рассматривает Крым и Севастополь как новое направление для своих поездов.

Ольга Сурикова