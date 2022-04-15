Переименование улицы в Севастополе чуть не лишило женщину права на квартиру

Вмешалась прокуратура

В Севастополе женщина через суд отстояла право пользования квартирой, в которой она проживает с дочерью и внуками. На Департамент капитального строительства возложены обязанности заключить с ней договор соцнайма.

В суд обратилась прокуратура Севастополя, так как самой семье отказывали в заключении данного договора. Основанием для отказа послужило наличие разногласий в документах относительно адреса. Ордер, выданный семье при предоставлении жилого помещения, ошибочно содержит прежнее название улицы – пер. Камышовый, которое на тот момент уже было изменено. Сейчас улица переименовала в Героев Бреста.

«Вместе с тем, женщина была вселена в квартиру в 1984 году на законных основаниях, с указанного времени зарегистрирована в ней и исполняет обязанности нанимателя, вытекающие из договора социального найма», — уточнили в надзорном ведомстве.

В настоящее время иск прокурора удовлетворен.

Напомним, прокуратуре также пришлось оказывать помощь жительнице многоквартирного дома по улице Паршина, 21, который признан аварийным, чтобы через суд доказать права на квартиру в этом доме.

Ольга Сурикова