В Севастополе попрощались с участником спецоперации

Сегодня проводили в последний путь гвардии главного старшину Михаила Александровича Глухова, который родился и вырос в поселке Коммунар Владимирской области.

После окончания школы он был призван на срочную службу в Севастополе, где быстро стал лидером в своем подразделении.

После срочной службы Михаил подписал контракт с Минобороны и продолжил службу на флоте. Он активно участвовал в событиях Русской весны 2014 года, а после начала специальной военной операции решил защищать свою страну, служа в одном из подразделений морской пехоты Черноморского флота.

Михаил проявил мужество и отвагу в боях, выполняя сложные задачи и заслужив уважение сослуживцев. Он геройски погиб при отражении вражеской атаки.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер