Для детской поликлиники на проспекте Гагарина сменили подрядчика и вновь «подвинули» сроки

В Севастополе «завис» ремонт еще одной поликлиники — детской на проспекте Гагарина. Ее закрыли на ремонт в октябре 2022 года и до сих прием не возобновился. Завершать работы за симферопольской ООО «Талан Строй» придется севастопольской компании «Строй Град Сервис», пишет ForPost.

Издание отмечает, что компания из соседнего региона имеет у крымских властей отрицательную репутацию.

Жители Стрелецкой бухты ожидали открытия медучреждения к лету, как обещал департамент капитального строительства, но сроки снова сдвинули. До этого застройщик выполнил только 17% от запланированного объема работ. Стоимость исполненных крымской компанией обязательств составила чуть более 1 миллиона 740 тысяч из 10 миллионов 120 тысяч рублей – именно такой была цена предыдущего контракта.

Новый подрядчик должен выполнить основную часть работ по капитальному ремонту за 8 млн 350 тысяч рублей. Новые сроки сдачи объекта – 30 ноября 2023 года.

Напомним, недавно открыта после ремонта детская поликлиника на Корчагина,40.

Ольга Сурикова

Фото: yandex.ru