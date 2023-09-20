Юный севастополец стал лучшим изобретателем страны

16-летний севастополец Дмитрий Алешкин стал лучшим изобретателем страны, рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов «Наука и изобретения для жизни» провело Х ежегодную конференцию «Юные техники и изобретатели». В оргкомитет конференции поступило более 800 работ со всей страны: ребята в возрасте от 7 до 17 лет прислали свои научные разработки. Победителем в номинации «Технические системы и ИИ» стал наш Дмитрий Алешкин.

Дмитрий придумал, как с помощью искусственного интеллекта сделать более надежной работу технических систем. Он определил методы создания нейронной сети, которая обрабатывает входные данные с датчиков, определяет слабые места и прогнозирует сбои, способные вывести систему из строя.

Такая разработка, по словам самого автора, может применяться на электроэнергетических станциях или в автономном транспорте.

Дмитрий Алешкин обучается в Малой академии наук. Свою научную работу он написал под руководством педагога МАН кандидата технических наук Канова Льва Николаевича.

Губернатор поблагодарил педагогов, которые разглядели способности и талант юного изобретателя. А Дмитрия поздравил с заслуженной победой!

Ольга Сурикова