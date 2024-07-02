С 1 июля инструкторы-проводники не смогут работать без аттестации

С 1 июля все инструкторы-проводник должны пройти соответствующую аттестацию. Подтверждать свои знания и навыки они обязаны каждые пять лет.

Инструкторы-проводники – это специалисты, работающие на маршрутах, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным и другим объектам. Также начал функционировать единый федеральный реестр инструкторов-проводников. В него могут быть включены только те специалисты, которые успешно прошли аттестацию. Реестр содержит информацию о наличии аттестации у инструктора-проводника, об организации, которая его аттестовала, а также о маршрутах, по которым инструктор может сопровождать туристов. Благодаря этому реестру туристы могут проверить, имеет ли право инструктор-проводник сопровождать их в походе. Турфирмы и туроператоры, которые привлекают инструкторов для работы, также могут использовать эту информацию.

Наличие аттестата подтверждает, что гид знает язык, историю страны и региона, а также имеет соответствующее образование. Те, кто успешно прошел аттестацию, получат нагрудный знак с QR-кодом. Туристы могут проверить, есть ли у инструктора-проводника необходимые знания и опыт для работы на маршруте, наведя камеру мобильного телефона на QR-код.

Такая мера разработана депутатами Госдумы совместно с Минэкономразвития России в связи со вступлением в силу поправок в федеральный закон о туризме. Это касается горного, пешего, водного, лыжного, спелеологического и подводного туризма.

Анна Левина