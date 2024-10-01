Адреса, где в Севастополе не будет света 2 октября

2 октября в связи с профилактическим ремонтом воздушной линии в некоторых районах города будут отключать электричество и люди останутся без света.

Севкор сообщает, где именно это произойдет.

С 8.00 до 17.00 отключение света возможно по адресам:

ул. Склонная 105;

ул. Новикова 60-а, 51-б,51-в,51-к,51;

ул. Клубная 2-8(чет), 15-а,15-б,1-9(нечет),15;

ул. Неглинная 2-12(чет),16, 5-а,9-а,2/3, 1-11(нечет);

пос. 1-ое отд. с/х /Золотая балка:

ул. Междурядная 29.

В связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции

пос. 1-ое отд. с/х /Золотая балка:

ул. Ахлестина 4-28(чет), 3-27(нечет),

ул. Лазурная 2-30(чет), 1-а,1-б,9/2,1-27(нечет);

шоссе Ялтинское – ООО «Крым-Ойл»;

ул. Сапунгорская 34 (ФГУП «КЖД», ООО «Черноморские традиции», ООО «Безопасные дороги Севастополя», ГБУ «Горсвет»);

пос. Первомайка:

Первомайский разъезд (ФГУП «КЖД»).

В связи с профилактическим ремонтом на подстанции свет отключат на Фиоленте, а именно:

СНТ «Риф» – уч. 2,52,86,90,110,116/21-А,122, уч.25,27,49,89,93.

с 11:00 до 15:00

п. Сахарная головка

ул. Дарвина, 2-18(чет), 5;

ул. Докучаева, 2-18(чет), 3-9(нечет), 4-А, 11/2;

ул. Костычева, 5-39(нечет), 7-А, 7-Б, 7/2;

ул. Парниковая, 20-Г, 2-4(чет), 10-14(чет), 20, 40, 19-А, 9-15(нечет);

ул. Передовая, 2-8(чет), 1-5(нечет);

ул. Фруктовая, 35/1, 31-51(нечет), 2-6(чет), 10-12(чет), 16-22(чет), 5-В, 5-Г, 7-А, 7-29(нечет); 12-А;

ул. Тимирязева, 5-15(нечет), 17-В.

ул. Вильямса, 2-10(чет), 5-9(нечет).



с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

СНТ «Сапун-Гора», 835-А, 838, 844, 866, 1086, 795-А, 829, 1003, 1017, 1795, 598, 622, 636, 646, 615, 627, 651, 659, 1003, 1261, 1469.



ул. Лейтенанта Миронова, 18, 23;

ул. Александры Федоринчик, 8-10(чет);

ул. Бориса Гульнова, 12, 18;

ул. Подполковника Яковлева, 1;

ул. Летчика Шаталина, 4, 9-А, 13-А;

ул. Майора Моздалевского, 6;

ул. Вилора Чекмака,7;

ул. Григория Ивашкевича, 12, 30, 29-А, 19, 29-31(нечет);

ул. Валентина Ходырева,16,5,15;

ул. Тамары Смоленской, 16-Б, 8-А, 10-В, 6, 20, 1, 15, 993;

ул. Муссы Гореева, 4, 14, 22, 27;

ул. Летчицы Себровой, 35;

ул. Бориса Гульнова, 18;

ул. Евгении Захаровой, 33-А;

ул. Льва Морозова, 18.



ул. Некрасова, 28, 174, 214, 39, 191;

СНТ «Медик-88», 314, 196, 228, 870, 282, 322, 138, 216, 136, 4, 252, 6, 210, 320, 110, 296, 900, 266, 330, 205, 217, 93, 153, 401, 17, 311, 295, 311, 133, 163, 1109, 585, 65, 117, 195, 247, 47, 320, 107, 209, 75, 103, 79, 167, 23, 105, 253, 223, 266, 121, 929, 45, 41.



СНТ «Троллейбусник -1», 200, 1020, 179, 183-185(нечет), 189, 199, 207, 217, 10;

СНТ «Гранат», 158, 296, 259-Б, 161, 295, 979;

СНТ «Селена», 219.



ул. Щитовая, 26-А/2, 13/2, 42-А, 1-В/2, 6-А, 42-А/2, 16-20(чет), 3332, 4312, 13/2-А, 13/1, 11-Б, 31-А, 17-А, 23-А/1, 3-А, 1-27(нечет), 53-57(нечет), 41, 61, 23-А/1, 21/1, 21/2, 5-Б/2, 3333, 13/2, 2427, 5-А, 4359, 4287, 5-Б/1;

ул. Парковая, 18-А, 10/12-Б, 2694, 2600, 2695;

проспект Античный , 1-А, 19.



ул. Камышовая, 2-8(чет), 1-7(нечет);

пер. Камышовый, 18-А, 14-20(чет);

ул. Бориса Михайлова, 16-22(чет);

пер. Прибойный, 2-А, 2-20(чет), 13-19(нечет);

пер. Рыбный, 14/1, 14-А, 20-А, 8-2, 14/2, 4-16(чет), 1-13(нечет);

пер. Сейнерский, 8-10(чет), 1-А, 7-13(нечет);

пер. Ставковый, 2-20(чет), 1-19(нечет).



г. Балаклава

ул. Кирова, 28, 27/1;

ул. Башенная, 21, 29-31(нечет);

ул. 7 Ноября, 11-А.



ул. Новикова, 10-А, 10-Б, 10, 71, 75-77(нечет), 24-А,112;

пер. Новикова, 182, 2-16(чет), 20-24(чет), 9-А, 7-А, 187, 9-Б, 7-9(нечет), 27;

ул. Мира, 2-А;

ул. Композиторская, 8-А, 18-А, 14-А, 10-А, 10-Б, 2, 8-18(чет), 19-А, 7-9(нечет), 13-19(нечет), 23, 197-199(нечет), 1481;

СНТ «Благодатный», 188, 152, 130, 14, 66, 24-30(чет), 304, 162, 44, 248, 114, 120, 60, 50, 186, 2, 202, 278, 288, 101, 75, 5, 21, 63, 31- 33(нечет), 123, 41, 225, 211, 1465, 71-Е, 215, 9-11(нечет), 117, 197-199(нечет), 24, 28, 34, 38, 50,70-72(чет), 107, 108, 128-126(чет), 126, 1468, 1, 35-Б, 59/1, 41, 47, 57, 103;

СНТ «Парус – 1», 1.



ул. Кизиловая, 6-А, 2-10(чет), 7-А, 1-7(нечет);

ул. Оздоровительная, 8, 612, 29-Б, 15-21(нечет);

СНТ «Горняк», 52-В, 42-В, 42, 111.

ул. Генерала Витмера, 7, 15-17(нечет), 25, 1339.



ул. Пограничная, 16-18(чет);

СНТ «Керамик», 112, 8, 14, 17, 25, 117;

ул. Богдана Хмельницкого, 20-Б, 1808, 64/33, 4, 14, 54-62, 41-43(нечет), 45-А, 47-А, 65-А, 71-А, 77, 278, 71-Ж, 71-Е;

ул. Терлецкого, 64-А, 70-А, 48-64(чет), 68-70(чет), 19-А, 21, 31, 67.



ул. Утренняя, 6-Б, 8-А, 2-Б, 2, 6-18(чет), 26, 7-11(нечет), 17, 25, 735;

ул. Прохладная, 18;

ул. Аланская, 23.



с. Андреевка

ул. Верхняя, 30-38, 358, 43-А, 45-Б, 23-25, 29, 37-43, 49;

ул. Усадебная, 48, 124, 43-А, 127, 45-Б, 25, 43, 123.

ул. 17 Ноября, 2-10(чет), 11/1, 1-11;

ул. Огородная, 2-2, 2-8(чет), 1-7(нечет);

ул. Приусадебная, 19.

СНТ «Алмаз», уч.227, 312.



пос. Солнечный

ул. Караизюмская, 88-А, 56-А, 126-А, 46-А, 62-А/1, 62, 43-125(нечет),

249-251(нечет),2705;

ул. Сергея Патрогина, 36-38(чет), 46-48(чет), 31-33(нечет), 43;

ул. Янтарная , 32-34(чет).

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер