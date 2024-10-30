В Евпатории остановили такси и поймали сразу двух нарушителей закона

В Евпатории сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Хендай Солярис» службы такси для проверки документов у водителя.

Пассажир, 35-летняя местная жительница, вела себя подозрительно и явно нервничала. Сотрудники полиции проверили сумку женщины, в которой обнаружили пакет с полимерными свертками весом 36,91 гр.

У женщины также изъяли 2 мобильных телефона и записную книжку.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков установили тайники с наркотическими веществами и изъяли 18 «закладок».

Как пояснила женщина наркотическое вещество она приобрела через интернет и планировала реализовать через «закладки» с целью получения прибыли.

Возбуждено уголовное дело. Женщина заключена под стражу. Ей грозит 20 лет лишения свободы за покушение на хранение с целью сбыта наркотических веществ в крупном размере.

Кроме того, в ходе проверки документов у водителя такси отсутствовало разрешение на данный вид деятельности. В отношении него составлен административный протокол.

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Анна Левина