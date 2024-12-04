Где в Севастополе не будет света 5 декабря — список адресов

5 декабря запланировано отключение света в Севастополе. Оно пройдет в некоторых районах города. «Севкор» сообщает, где именно.

с 09:00 до 16:00

ул. Красивая, 42,46,50,52-А,56,58,66-76(чет),70-а,74/1,74-А,74-Б; ул. Волнистая, 40,39,53,57-61; СНТ «Энтузиаст», 35.

Плановые ремонтные работы

с 08:00 до 16:00

спуск Водопьянова, 2а/2,2,24,1,3,5; ул. Герцена, 2,10,12,3-13 (нечет); ул. Добролюбова, 1,2,ул. Достоевского 1,5; пер. Инженерный, 2-8 (чет), 1-19 (нечет),1139; пер. Клубный, 2а,2,4,1; ул. Менделеева, 2-12 (чет),3,5; ул. Молокова, 2-10 (чет),1-7 (нечет); ул. Халтурина, 2-6 (чет), 1-7 (нечет); ул. Челюскинцев, 4а,2-18 (чет),1-21 (нечет), 25-45 (нечет); ул. Чернышевского, 18,20-54 (чет), 19-43 (нечет), 2301; ул. Инженерная, 2-8 (чет), 1-31 (нечет), 37; ул. Леваневского, 10; пл. Захарова, 14. ул. Городское шоссе, 22,24,28; ул. Адмирала Грейга, 4; ул. Маковая, 1; ул. Привольная, 4а,2-28 (чет),22а,3-31 (нечет), 35; ул. Пригородная, 2,4,6; ул. Степовая, 22/1,2-26 (чет), 26а,1-33 (нечет); ул. 5 км Балаклавского шоссе, 27; ул. 5 км Балаклавского шоссе, 96; СНТ «Дионис», 19,204,243; пер. 2-й Былинный, 8; ул. Анисова, 18,56,57; ул. Богатырская 38; ул. 7 км Балаклавского шоссе,14,26,98,122,155а,61,77,87,127,143; ул. Узорная, 22,102,104,132,136; ул. 1-я Узорная, 17а,17,29,31; ул. 2-я Узорная, 24а,10,12,28,3,13; ул. 3-я Узорная, 4,6,10,125,15; ул. 4-я Узорная, 2,4,6,1,3,5; ул. 5-я Узорная, 2-8,16,18 (чет), 1,3,5,9-17 (чет); ул. Голицынская, 46,48,50,66,13,29; СТ «Овощевод», 92,150,79,155; ул. 6 км Балаклавского шоссе,38,40,42,56,60,62,164,47,59; ул. Голицынская, 22,36,25,27,33,35; ул. Виноделов, 22,9,15; ул. 2-я Узорная, 14; СТ «Овощевод», 168; ул. Янова СТ «Кальфа», СТ «Волга»; ул. 7 км Балаклавского шоссе насосная-2, ТСН «Совет массива «Кальфа»; ул. 6 км Балаклавского шоссе, ТСН ДНТ «Волга»; ул. Археологическая, 12-18 (чет), 15-25 (нечет); ул. Виктора Янова, 86а,66,74,76,84,1756,67,73; ул. Авиационная, 19,21,38,42; ул. Изумрудная, 19; б. Античный, 34,86.