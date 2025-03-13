Путин передал слова благодарности 810-й бригаде морпехов

Президент России Владимир Путин высоко оценил боевую работу в Курской области морпехов из морпехов 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота.
«Прошу передать слова благодарности всему личному составу за то, что было сделано в последнее время. Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены и территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника», — сказал Президент России в ходе посещения пункта управления Курской группировкой.
Президент России накануне прибыл на один из пунктов управления группировкой на Курском направлении, где провел совещание.
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Ольга Сурикова