Депутат Госдумы подтвердил гибель генерала Цокова в результате ракетного удара по Бердянску

Депутат Государственной Думы Андрей Гурулев подтвердил гибель генерала Олега Цокова в результате украинского ракетного удара по Бердянску, пишет «Коммерсант».

Официального подтверждения от Минобороны пока не было, как и не было ранее информации о назначении генерала замкомандующего группировкой 58-й армии.

Ранее украинская сторона сообщила, что нанесла удар британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по отелю «Дюна», в котором предположительно располагался командный пункт 58-й армии.

Андрей Гурулев в эфире передачи «60 минут» заявил, что Цоков «геройски погиб».

«Причем это человек, который был в таких передрягах, что мало кому снилось. Он в прошлом году был крайне тяжело ранен, его еле вытащили, и, по сути, он по состоянию здоровья сегодня уже мог на фронт не ехать, его могли списать. Он сказал: нет, ребята, я буду там — и опять пошел воевать с нацистами»,— заявил Гурулев.

Ольга Сурикова

Фото: Михаил Терещенко / пресс-служба президента РФ