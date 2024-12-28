Прокуратура Севастополя добивается проведения капремонта здания детсада № 13

Проверка проведена по обращению местного жителя, которое поступило в ходе личного приема прокурора Севастополя, отметили в пресс-службе ведомства.

Согласно результатам техобследования один из двух корпусов ГБДОУ г. Севастополя «Детский сад № 13», расположенный по адресу: ул. Крестовского, д. 38, требует капремонта. В 2022 году функционирование корпуса было приостановлено, а дети распределены в другие сады.

«Вместе с тем, руководством детского сада меры к проведению ремонта не принимаются, что ведет к ухудшению состояния здания», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурор района направил в суд исковое заявление о возложении на Департамент образования обязанности выделить финансирование, а также обеспечить разработку проектно-сметной документации и проведение реконструкции здания.

Ленинский районный суд г. Севастополя удовлетворил иск надзорного ведомства. Судебное решение вступило в законную силу. Его фактическое исполнение находится на контроле прокуратуры.

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Ольга Сурикова