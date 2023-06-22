Дарья Крапивина взяла «бронзу» на ЧМ по рукопашному бою

Севастопольская спортсменка Дарья Крапивина стала бронзовым призёром VII чемпионата мира по рукопашному бою, который проходил в Астане.

Несмотря на призовое место Дарья отметила, что могла бы показать лучший результат, но не хватило поддержки тренера Алексея Заднипровского.

Алексей не смогу присутствовать на Чемпионате мира по состоянию злоровья.

«Для меня очень важно присутствие тренера рядом. Достаточно сложно объяснить эти чувства, но никакого волнения или напряжения нет в его присутствии. Я знаю, что чемпионат мира я бы выиграла, будь он рядом», — сказала Дарья Крапивина ForPost.

Примечательно, что Дарья в 2021 году вышла победительницей в поединке с девушкой, которая в этот раз стала чемпионкой. Но в этот раз дойти до финала не удалось.

Тем не менее, севастопольская спортсменка сделала выводы и приложит все усилия, чтобы достичь высших результатов.

Напомним, в декабре прошлого года Дарья Крапивина взяла золото Чемпионата России по рукопашному бою.