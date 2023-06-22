На Столетовском проспекте Лада от удара снесла велосипедиста и влетела в дерево

В Севастополе днем 21 июня произошло ДТП с участием двух автомобилей и велосипеда на Столетовском проспекте.

«38-летняя автоледи, управляя автомобилем Лексус в районе дома № 17 на Столетовском проспекте при выезде со второстепенной дороги на главную не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем Лада, под управлением 24-летнего водителя, который двигался по главной дороге слева по ходу движения автомобиля», — рассказали подробности в городском УМВД.

От удара автомобиль Лада выехал за пределы проезжей части встречной полосы, где сбил велосипедиста, и в последующем врезался в дерево.

В результате ДТП никто не пострадал, признаков опьянения у водителей не установлено.

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Ольга Сурикова