В Севастополе в четыре раза выросла заболеваемость педикулезом

В преддверие начала нового учебного года Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю информирует родителей детей о необходимости осмотра их на педикулез.

Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике и Севастополю.

По результатам мониторинга в РК за семь месяцев обнаружили 283 случая, что в 1,9 раз больше аналогичного периода прошлого года.

В Севастополе заболеваемость педикулезом среди населения составила 81 случай, что 2,9 раз больше аналогичного периода прошлого года (27сл.), из них дети 66 случаев (81%), что в 4 раза больше прошлого года.

Подчеркивается, что главная мера профилактики педикулеза — соблюдение правил личной гигиены.

Ольга Сурикова