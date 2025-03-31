Члены ЛДПР обсудили во время Круглого стола формирование новой экономической стратегии для Севастополя

Экономическое развитие России невозможно сводить лишь к столице. Москва – мощный финансовый и деловой центр, но истинный потенциал страны раскрывается в ее регионах, где формируются альтернативные подходы к ведению экономической политики.

Современная разумная экономика предполагает баланс интересов центра и субъектов Федерации.

Координатор Севастопольского отделения ЛДПР, вице-спикер заксобрания Илья Журавлев, представители предпринимательского сообщества Севастополя, в том числе и ветераны СВО и представители молодежной организации обсудили во время Круглого стола реализацию в России разумной экономической политики, проект которой подготовили в Экономическом совете ЛДПР. Озвучив также первоочередные шаги для проведения Новой индустриализации в России.

«На протяжении последних десятилетий экономическая политика России была ориентирована преимущественно на экспорт сырья и импорт готовой продукции, что привело к снижению доли обрабатывающей промышленности, потере кадровых ресурсов и стагнации промышленного сектора в регионах. Многие заводы и предприятия, в том числе в Севастополе, были вытеснены торговыми объектами, а крупные стратегические отрасли столкнулись с нехваткой финансирования.

В этих условиях регионы могут и должны стать движущей силой экономического роста, обеспечивая баланс интересов между федеральным центром и субъектами Федерации», — прокомментировал Илья Журавлев.

Участники Круглого стола обсудили актуальные вопросы экономического развития Севастополя и предложили ряд инициатив, направленных на укрепление промышленного потенциала, поддержку предпринимательства, создание новых рабочих мест и улучшение инвестиционного климата. Эти предложения затрагивают ключевые направления, без которых невозможно формирование устойчивой и самодостаточной городской экономики.

Прозвучали следующие предложения:

Увеличение доли налоговых поступлений, остающихся в Севастополе

Сегодня значительная часть налоговых поступлений уходит на федеральный уровень, а затем перераспределяется обратно в виде дотаций. Этот механизм ограничивает финансовую самостоятельность города, не позволяя оперативно решать насущные вопросы развития.

Решение:

Увеличение доли налогов, остающихся в региональном бюджете, что обеспечит дополнительные инвестиции в инфраструктуру, промышленность и социальную сферу.

Пересмотр системы межбюджетных трансфертов, чтобы Севастополь мог распоряжаться большей частью заработанных средств.

Поддержка бизнеса и снижение фискальной нагрузки

Малый и средний бизнес в Севастополе сталкивается с высокими неналоговыми платежами и сложностью доступа к кредитным ресурсам. Это препятствует развитию частного предпринимательства, которое могло бы стать драйвером городской экономики.

Решение:

Оптимизация неналоговых сборов, сокращение избыточных платежей, которые создают излишнее давление на предпринимателей.

Развитие программ субсидирования малого бизнеса, включая льготное кредитование и налоговые каникулы для новых предприятий.

Восстановление системы профессионального образования

Недостаток квалифицированных кадров остается одной из главных проблем индустриального развития Севастополя. Для полноценного восстановления судостроения, рыбоперерабатывающей отрасли и машиностроения необходимы специалисты высокого уровня, но молодежь зачастую уезжает из города из-за отсутствия возможностей для профессионального роста.

Решение:

Создание современной системы профтехобразования, ориентированной на потребности промышленности и городского хозяйства.

Открытие базовых кафедр на предприятиях для подготовки специалистов с последующим трудоустройством.

Формирование справедливой кадастровой оценки земли

Кадастровая стоимость земли в Севастополе прямо влияет на налоговую нагрузку на бизнес и стоимость аренды, что в ряде случаев делает размещение производств и строительство нерентабельным.

Решение:

Проведение независимой экспертизы кадастровой оценки, чтобы исключить случаи искусственного завышения цен.

Разработка гибких механизмов регулирования стоимости земли для бизнеса и промышленности.

Контроль за ростом цен на строительные материалы

Резкое удорожание стройматериалов влечет за собой повышение себестоимости жилья, замедление темпов строительства и снижение доступности жилья для жителей города.

Решение:

Введение мер контроля за необоснованным ростом цен на строительные материалы.

Развитие собственного производства стройматериалов в Севастополе и соседних регионах.

Развитие энергетической инфраструктуры

Энергоснабжение остается ключевым вопросом для развития промышленности и строительства новых объектов. Отсутствие резервных мощностей ограничивает инвестиции в экономику города.

Решение:

Создание резервных энергетических мощностей. Это позволит заниматься строительством на перспективных для развития участках, неосвоенных территориях города.

Восстановление промышленных отраслей: судостроение, рыбопереработка, машиностроение

Севастополь обладает огромным потенциалом в промышленности, но многие предприятия не могут функционировать из-за недостатка инвестиций, высокой налоговой нагрузки и дорогих кредитных ресурсов.

Решение:

Создание промышленных банков, предоставляющих доступные кредиты для местных предприятий.

Введение налоговых льгот для производственных предприятий.

Снижение тарифов на энергоресурсы для производителей.

Льготное кредитование и привлечение инвестиций

Сложная геополитическая ситуация делает Севастополь менее привлекательным для крупных инвесторов, а высокие кредитные ставки ограничивают развитие бизнеса.

Решение:

Введение гибкой системы налогообложения для предприятий, инвестирующих в производство.

Запуск программ льготного кредитования с низкими ставками для малого и среднего бизнеса.

Развитие механизмов защиты инвесторов.

Развитие спортивной инфраструктуры

Количество желающих заниматься спортом ежегодно растет, но инфраструктура не успевает за спросом.

Решение:

Строительство современных спортивных комплексов с доступной стоимостью занятий.

Программы государственной поддержки детско-юношеского спорта.

Привлечение частных инвестиций в спортивные проекты.

Экологическая модернизация: строительство мусороперерабатывающих заводов

Вопрос вывоза и переработки отходов остается нерешенным, а отсутствие современных мощностей создает экологическую угрозу.

Решение:

Строительство мусороперерабатывающих заводов с современными технологиями.

Введение экологических стандартов для промышленных предприятий.

Формирование кадрового резерва и сокращение зависимости от миграции

Отсутствие высококвалифицированных специалистов приводит к вынужденному привлечению мигрантов, но этот процесс можно заменить подготовкой собственных кадров.

Решение:

Развитие высшего технического образования в Севастополе.

Программы переквалификации для работающего населения.

Севастополь – это город с огромным экономическим потенциалом, который может стать центром новой индустриализации и технологического развития. Реализация предложенных инициатив позволит восстановить промышленность и судостроение, создать тысячи новых рабочих мест, обеспечить доступное жилье и развитую инфраструктуру. А также сделать город финансово независимым и самодостаточным.

Формирование новой экономической стратегии для Севастополя — это не просто мера поддержки бизнеса, а ключевой шаг к устойчивому развитию города и улучшению качества жизни его жителей.

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