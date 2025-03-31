Женщина сядет на два года за кражу одежды

22-летняя управляющая одного из городских магазинов одежды обнаружила сломанные антикражные датчики в примерочной и отсутствие некоторого товара. Девушка обратилась за помощью в полицию.

Оперативники задержали 45-летнюю неоднократно судимую жительницу Севастополя. В торговом зале она выбрала две пары женских брюк и два мужских джемпера. В примерочной она сломала и сняла с вещей антикражные датчики, спрятала часть похищенного в сумку, а часть одежды попросту вынесла из магазина в руках.

Украденную одежду женщина продала случайному прохожему, а вырученные деньги потратила. Сумма ущерба составила почти восемь тысяч рублей.

За кражу воровке грозит до двух лет лишения свободы.

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