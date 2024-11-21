Где в Севастополе не будет света 22 ноября

Город
21-11-2024

В некоторых районах Севастополя 22 ноября не будет света. «Севкор» публикует список адресов. 

Для безопасного выполнения неотложных работ будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:  

с 09:00 до 16:00

ул. Шабалина 2-А, 8-В, 8-Г, 8-10, 10-А, 12, 14, 16-Д,  22-А 27, 27/1, 27-А, 29, 38-Ж, 45; ул.2-я Эдельвейсовая 70; пр. Аэродромный 30.  

Плановые ремонтные работы

с 08:00 до 16:00

Учкуевка, 27,53 (ООО «Джошуа», ООО «Гияна»),

хутор Молочный – АО «Механизация Строительства».

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Кристина Ветер