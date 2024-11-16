Нашли кота Лучика, которого украли московские школьницы

Напомним, что подружки-квадроберши с разукрашенными лицами появились в московском зоомагазине и вынесли оттуда доверчивого рыжего кота Лучика. Затем беглянки отправились в Крым, в Алушту, где их и обнаружили.

Девочки на допросе сказали, что кот сбежал от них в районе метро Аннино. Там его нашли волонтеры, он сидел под припаркованной машиной.

На поиски усатого отправились 2,5 тысячи москвичей. Тогда еще никто не знал, что вместе с животным пропали девочки.

Кота нашли, а вот что происходило с похитительницами и как они доехали из Москвы в Крым выясняет следствие. По неподтвержденной информации, они уехали на полуостров на каршеринге в сопровождении мужчины, который был с ними в зоомагазине.

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Анна Левина