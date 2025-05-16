Зеленский утвердил состав делегации Украины для переговоров с Россией в Стамбуле.

Делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.
Также в состав вошли:
• Сергей Кислица — первый заместитель министра иностранных дел
• Александр Поклад — заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ)
• Олег Луговской — первый заместитель председателя Службы внешней разведки
• Алексей Шевченко — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ
• Вадим Скибицкий — заместитель начальника Главного управления разведки
• Евгений Шинкарев — заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил
• Александр Дьяков — заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил
• Алексей Маловацкий — начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ
• Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ
• Георгий Кузьмичев — офицер протокола аппарата обеспечения Главнокомандующего ВСУ
• Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента Украины.
Зеленский уже вылетел из Турции в Албанию, он принимать участия в переговорах не будет.
Предварительно, переговоры России и Украины должны пройти сегодня, 16 мая.
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Ольга Сурикова