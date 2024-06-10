В день России, 12 июня, стартует приём заявок на международный фотоконкурс «Русская цивилизация».
Свои работы на конкурс могут направлять как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет независимо от пола, места жительства и рода занятий. Фотографии должны быть сделаны позже 2018 года.
В рамках Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» будут вручены награды в 7 номинациях:
— «Семейные ценности»;
— «Уникальная природа»;
— «Лица и поколения»;
— «Традиции большой страны»;
— «Архитектура и скульптура»;
— «Духовные скрепы»;
— «Мир. Созидание. Жизнь.»;
— Гран-При за лучшую фотографию;
— Приз зрительских симпатий;
— Приз в специальной номинации «Многодетная семья России».
В 2023 году на конкурс поступило свыше 19 тысяч работ от 3,5 тысяч фотографов из 52 стран мира.
Приём заявок проходит на сайте проекта с 12 июня по 5 октября.