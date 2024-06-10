В день России, 12 июня, стартует приём заявок на международный фотоконкурс «Русская цивилизация».

Свои работы на конкурс могут направлять как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет независимо от пола, места жительства и рода занятий. Фотографии должны быть сделаны позже 2018 года.

В рамках Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» будут вручены награды в 7 номинациях:

— «Семейные ценности»;

— «Уникальная природа»;

— «Лица и поколения»;

— «Традиции большой страны»;

— «Архитектура и скульптура»;

— «Духовные скрепы»;

— «Мир. Созидание. Жизнь.»;

— Гран-При за лучшую фотографию;

— Приз зрительских симпатий;

— Приз в специальной номинации «Многодетная семья России».

В 2023 году на конкурс поступило свыше 19 тысяч работ от 3,5 тысяч фотографов из 52 стран мира.

Приём заявок проходит на сайте проекта с 12 июня по 5 октября.