Город Происшествия

В Севастополе строительная фирма задолжала работникам миллион рублей

16-06-2021
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Фирма позиционировала себя как элитное строительство
 
Прокуратура Севастополя добилась погашения задолженность по заработной плате перед работниками ООО «ЭлитКрымСтрой» на общую сумму 1 млн. рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
 
Отмечается, что проверкой было установлено, что перед 12 сотрудниками компании образовалась задолженность по выплате заработной платы за 2019 год в размере1 миллион  рублей.

В октябре 2020 года предприятие признано банкротом, введена процедура конкурсного производства.

При этом конкурсным управляющим при наличии на счетах денежных средств не выплачивались долги.

«По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой представления, а также состоявшегося в прокуратуре города заседания рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате конкурсным управляющим задолженность перед работниками погашена», – подчеркнули в прокуратуре.

Ольга Сурикова

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