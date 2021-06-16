В Севастополе строительная фирма задолжала работникам миллион рублей

Фирма позиционировала себя как элитное строительство
Прокуратура Севастополя добилась погашения задолженность по заработной плате перед работниками ООО «ЭлитКрымСтрой» на общую сумму 1 млн. рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что проверкой было установлено, что перед 12 сотрудниками компании образовалась задолженность по выплате заработной платы за 2019 год в размере1 миллион рублей.
В октябре 2020 года предприятие признано банкротом, введена процедура конкурсного производства.
При этом конкурсным управляющим при наличии на счетах денежных средств не выплачивались долги.
«По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой представления, а также состоявшегося в прокуратуре города заседания рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате конкурсным управляющим задолженность перед работниками погашена», – подчеркнули в прокуратуре.
Ольга Сурикова