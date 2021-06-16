В Севастополе строительная фирма задолжала работникам миллион рублей

Фирма позиционировала себя как элитное строительство

Прокуратура Севастополя добилась погашения задолженность по заработной плате перед работниками ООО «ЭлитКрымСтрой» на общую сумму 1 млн. рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что проверкой было установлено, что перед 12 сотрудниками компании образовалась задолженность по выплате заработной платы за 2019 год в размере1 миллион рублей.