Отключение электроэнергии 22 мая

Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет временно прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
🛎в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа
пер Адмиральский, 2-8,1-11;
ул. Будищева, 4-8,1-5;
ул. Лазаревская, 26-30;
ул. Минская, 2-4,3-13;
пер Олонецкий, 5;
ул. Углицкая, 2-46,1-17;
туп. Углицкий, 2-4,1-3;
спуск Петровский, 2-8;
ул. Хрущева, 1-7
ул. 2-я линия Бомбор, 1-3,7-9;
ул. Героев Севастополя, 2-6,18;
пер. Перекомский, 2-4,5/1,1-21;
спуск Петровский, 11-35;
ул. Подольцева, 2-4,1-5;
пер. Галицкий, 3
ул. Драчука, 29;
ул. Кавказская, 12-14,13;
ул. Каспийская, 74-76;
ул. Артиллеристов, 2-44,1-59;
ул. Танкистов, 48,47-А,5,7;
ул. Донская, 4
пер. 2-й Аквамариновый, 4-6,3;
пер. Топазный, 1;
ул. Летчика Минакова, 6;
СТ «Черноморец-2», 321;
пер. 1-й Аквамариновый, 6;
ул. Летчика Мусатова, 38
ул. Колодкина, 96-А,94-А,76,80-82,94-98,102-1,63,67-69,679-683,1139;
ул. Бориса Шейнина, 52,66,76,80-82,86;
ул. В. Шевалева, 6-А,4-А,6/1,12
ТСН «Троллейбусник-2», 8-16,4-12,4-14,8-3,2-12,2/10,4,2/1,7-5,7-6,1-12,9-15,1/16,5/2,1-6,1-14,3-20,4-1,544,5/23,5/25,9-27,5/21,3-23,5/18
ул. Согласия, 20-30,34,38-40,44-54,58,19-37;
ул. Сапфирная, 55,61-63;
ул. Агатовая, 1,4,8-24-28,32,к.681,3,33,55,69-71;
ул. Яхонтовая, 2,8-34,1,15-35;
СТ «Медик-7», 14,1,7,18-20,24,28;
СНТ «Дорожник», 32
ул. Евгения Алисова, 1,5
ул. Симиренко, 2-42
⚡️с. Верхнесадовое
ул. Севастопольская, 87-109,117
⚡️с. Фронтовое
ул. Краснореченская, 18;
ул. Механизаторов, 2-8,1-9;
ул. Новая, 2-8,3-7;
ул. Вишневая, 2-4,96,1-7;
ул. 345 дивизии, 2-А,2-4,8-10,1;
ул. 60-лет Октября, 2-18,3-19;
пер. Майский, 2-10,3-5,9;
ул. Сары-Синапная, 2-4,8-12,20,42,48-50,58,710,11-Б,1-7,11-15,21-23,29,45.
Для безопасного выполнения ремонтных работ в сети 6000 В по заявке ООО «ЭнергоСтрой» с 11:00 до 12:00 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
Юхарина балка:
ТСН СТ «Таврия»;
ТСН СНТ «Кипарис»;
ТСН СНТ «Скиф»;
ТСН СНТ «Интеграл»;
ТСН СНТ «Клеры-3»;
ТСН СНТ «Торпеда»;
ТСН СТ «Огонек»;
ТСН СНТ «Оптимист»;
СТ «Икар-2»;
СТ «Ока»;
СТ «Сосенки»;
СТ «Парус-2»;
СТ «Дружный-2»;
СТ «Мрия»;
СТ «Рассвет»;
ТСН «Рассвет-3»;
СТ «Корабел»;
СТ «Вулкан»;
СТ «Гидронавт»;
СТ «Кристалл-2»;
ТСН «Наука»;
ТСН «Бриз»;
ОК ДСК «Лукоморье-Сервис»;
СТ «Скалистый-89».