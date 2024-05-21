Отключение электроэнергии 22 мая

Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет временно прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:



🛎в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

пер Адмиральский, 2-8,1-11;

ул. Будищева, 4-8,1-5;

ул. Лазаревская, 26-30;

ул. Минская, 2-4,3-13;

пер Олонецкий, 5;

ул. Углицкая, 2-46,1-17;

туп. Углицкий, 2-4,1-3;

спуск Петровский, 2-8;

ул. Хрущева, 1-7



ул. 2-я линия Бомбор, 1-3,7-9;

ул. Героев Севастополя, 2-6,18;

пер. Перекомский, 2-4,5/1,1-21;

спуск Петровский, 11-35;

ул. Подольцева, 2-4,1-5;

пер. Галицкий, 3



ул. Драчука, 29;

ул. Кавказская, 12-14,13;

ул. Каспийская, 74-76;

ул. Артиллеристов, 2-44,1-59;

ул. Танкистов, 48,47-А,5,7;

ул. Донская, 4



пер. 2-й Аквамариновый, 4-6,3;

пер. Топазный, 1;

ул. Летчика Минакова, 6;

СТ «Черноморец-2», 321;

пер. 1-й Аквамариновый, 6;

ул. Летчика Мусатова, 38



ул. Колодкина, 96-А,94-А,76,80-82,94-98,102-1,63,67-69,679-683,1139;

ул. Бориса Шейнина, 52,66,76,80-82,86;

ул. В. Шевалева, 6-А,4-А,6/1,12



ТСН «Троллейбусник-2», 8-16,4-12,4-14,8-3,2-12,2/10,4,2/1,7-5,7-6,1-12,9-15,1/16,5/2,1-6,1-14,3-20,4-1,544,5/23,5/25,9-27,5/21,3-23,5/18



ул. Согласия, 20-30,34,38-40,44-54,58,19-37;

ул. Сапфирная, 55,61-63;

ул. Агатовая, 1,4,8-24-28,32,к.681,3,33,55,69-71;

ул. Яхонтовая, 2,8-34,1,15-35;

СТ «Медик-7», 14,1,7,18-20,24,28;

СНТ «Дорожник», 32



ул. Евгения Алисова, 1,5



ул. Симиренко, 2-42



⚡️с. Верхнесадовое

ул. Севастопольская, 87-109,117



⚡️с. Фронтовое

ул. Краснореченская, 18;

ул. Механизаторов, 2-8,1-9;

ул. Новая, 2-8,3-7;

ул. Вишневая, 2-4,96,1-7;

ул. 345 дивизии, 2-А,2-4,8-10,1;

ул. 60-лет Октября, 2-18,3-19;

пер. Майский, 2-10,3-5,9;

ул. Сары-Синапная, 2-4,8-12,20,42,48-50,58,710,11-Б,1-7,11-15,21-23,29,45.

Для безопасного выполнения ремонтных работ в сети 6000 В по заявке ООО «ЭнергоСтрой» с 11:00 до 12:00 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:



Юхарина балка:

ТСН СТ «Таврия»;

ТСН СНТ «Кипарис»;

ТСН СНТ «Скиф»;

ТСН СНТ «Интеграл»;

ТСН СНТ «Клеры-3»;

ТСН СНТ «Торпеда»;

ТСН СТ «Огонек»;

ТСН СНТ «Оптимист»;

СТ «Икар-2»;

СТ «Ока»;

СТ «Сосенки»;

СТ «Парус-2»;

СТ «Дружный-2»;

СТ «Мрия»;

СТ «Рассвет»;

ТСН «Рассвет-3»;

СТ «Корабел»;

СТ «Вулкан»;

СТ «Гидронавт»;

СТ «Кристалл-2»;

ТСН «Наука»;

ТСН «Бриз»;

ОК ДСК «Лукоморье-Сервис»;

СТ «Скалистый-89».