Буданов: Когда я говорю, что мы зайдем в Крым, то мы туда уже заходим

Кирилл Буданов считает, что отвоевать Крым будет проще, чем Донбасс, из-за двух ключевых точек входа: Крымский мост и Перекопский перешеек.

«С военной точки зрения отвоевать Крым гораздо легче, чем Донбасс, где более 1000 км фронта и глубина более 200 км. В Крым есть две точки входа – с российской стороны и с нашей: Крымский мост и сухопутный перешеек. Вопрос отвоевания – это наши фронтовые операции: с российской стороны – путем разрушения коммуникаций, с нашей – путем давления. И тогда все – Крым изолирован», – говорит он.

Буданов анонсировал также снижение возраста мобилизации до 18 лет, в перспективе до 16.

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Анна Левина