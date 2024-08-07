В Севастополе проводили в последний путь рядового Артура Гребенко

Артур Гребенко родился и вырос в Черногорске республики Хакасия. После окончания школы приобрел специальность автомаляра. В 2021 году вместе с семьей переехал в Севастополь. Работал в разных автомастерских города. Несмотря на то, что нашем городе он пробыл недолго, Артур был большим патриотом Севастополя, говорил, что полюбил Город-Герой сразу и навсегда.

В 2022 году за нетяжкое преступление он был осужден, но, находясь в месте отбывания наказания, очень хотел защищать Севастополь и свою страну. В начале 2024 года подписал контракт с Министерством обороны и после подготовки был направлен в зону проведения СВО.

Артур Гребенко пользовался заслуженным авторитетом у командования сослуживцев. Будучи мастером на все руки, он принимал участие в восстановлении поврежденной техники, лично и в составе эвакуационного подразделения вытащил с поля боя немало раненых бойцов. Даже на передовой находил возможность приютить и накормить местных собак и кошек.

Артур Михайлович Гребенко героически погиб в бою на Ясиноватском направлении, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.