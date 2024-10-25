Более 1,4 млн рублей перевели мошенникам четверо севастопольцев

В Севастополе еще четверо местных жителей пострадали от действий дистанционных мошенников, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Деньги у них похитили под предлогами инвестирования, защиты банковского счета, получения кредита на выгодных условиях и покупок в интернете.

Так, 50-летний пенсионер решил инвестировать с помощью брокерской платформы. Он в течении трех месяцев перечислил на неизвестный банковский счет более 1 млн рублей.

Под предлогом защиты банковского счета 61-летняя женщина поверила неизвестным и перевела через банкомат более 300 тысяч рублей на неустановленный банковский счет.

Под предлогом получения кредита на выгодных условиях 42-летняя безработная женщина взяла кредит на сумму 33 тысячи рублей и вместе со своими сбережениями перевела на подконтрольный мошенникам счет почти 123 тысячи рублей.

И 22-летний повар через интернет купил у мошенников билеты в кино на 7 тысяч рублей.

Напомним, в Севастополе на уловки дистанционных мошенников попадают люди разного возраста. Так, недавно две женщины перечислили аферистам более 2,6 млн рублей.

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Ольга Сурикова